الإدارة الذاتية تنصب 18 خيمة في إقليم الجزيرة لجمع المساعدات للمناطق المنكوبة

وأعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أمس الخميس، حملة "معاً لأجل الإنسانية"؛ لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال في شمال وشرق سوريا وسوريا وباكور كردستان، والتي ستستمر لغاية 20 شباط الجاري.

والخيم 18 التي نصبت في إقليم الجزيرة، تتوزع على الشكل التالي:

مقاطعة قامشلو (مدينة قامشلو في ملعب شهداء 12 آذار، ناحية عامودا في ساحة الشهيد جهاد، ناحية ديرك في مركز الحماية المجتمعية وسط الناحية، ناحية تل كوجر في ساحة التموين، ناحية تربه سبيه بالقرب من مبنى البلدية، ناحية تل حميس بالقرب من مبنى المصرف الزراعي، ناحية كركي لكي أمام المجمع التربوي، ناحية تل براك أمام مبنى الناحية القديم، ناحية جل آغا في الكراج).

وفي مقاطعة الحسكة (ناحية الدرباسية نصبت خيمة بالقرب من مشفى الشهيد خبات، وخيمتين في مدينة الحسكة؛ الأولى بالقرب من دوار الإطفائية في حي تل حجر، أما الثانية بالقرب من مشفى الشهيدة سارية في حي غويران).

وحسب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، فإن الخيم المتبقية ستنصب يوم غد في نواحي تل تمر والشدادي والهول وزركان.

(كروب/آ)

ANHA