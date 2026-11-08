Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

Hêzeke Îsraîlê bi 5 erebeyan ket gundê El Esbeh ê başûrê Quneytrayê û li taxa rojhilat rê girtin. Hêzek din jî ber bi gundên Seyda Hanûtê û mezreya Rezaniyê ve çû.

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin
ROJANE
8 mijdar, 2026   19:38
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzeke Îsraîlê îro bi 5 erebeyan ket gundê El Esbeh ê başûrê Quneytrayê û li taxa rojhilat rê li ber çûn û hatina şêniyan girtin.

Hêzeke din bi 3 erebeyên leşkerî ber bi bajarokê Seyda Hanûtê ve çû, piştre rêya xwe ber bi mezreya Rezaniyê ve domand.

Agahiyên zêdetir nehatin belavkirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Rewşa debarê her ku diçe xirab dibe

Gotara pêşin

Nexweşxaneya Mirad alîkariya malbatên şehîdan û xizanan dike

Nûçeyên Têkildar

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê k...

8 mijdar, 2026 - 23:44

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîqaş kir

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîq...

8 mijdar, 2026 - 13:45

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

8 mijdar, 2026 - 17:16

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04