Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku wan tesîsên hilanîna betarî û enerjiyê, keştiyek li bendera Odessa û cihên leşkerî yên Ukraynayê kirin hedef. Çav li rê ye ku piştî hevdîtinên DYA-Ukrayna-Ewropayê yên li Brukselê, dê 10 û 11‘ê Mijdarê gera dan û standinan li Ebû Dabî pêk werin.

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
6 mijdar, 2026   10:23
NAVENDEA NÛÇEYAN
+

Şerê Rûsya û Ukraynayê ku di Sibata 2022‘an de dest pê kiriye, dewam dike.

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê îro ragihand ku wan wê bi şev cihên enerjî, lojîstîk û benderê ku hêzên Ukraynayê bi kar tînin, kirin hedef.

Li gorî daxuyaniya wezaretê, depoyeke bateriyan li bajarê Belaya Tserkivê ya li herêma Kîevê ku pêdiviyên leşkerî-pîşesaziyê ya Ukraynayê dabîn dike, keştiyek barhilgir li bendera Odessayê û kombûneke leşkerî li bajarê Dmytrovo yê herêma Zaporizhzhia bi bombeya hewayî ya rêberkirî ya VAB-3000, her wiha stasyoneke şaxî ya enerjiyê li nêzîkî bajarê Sumy yê li bakurê rojhilatê Ukraynayê bi bombeyên VAB-500 hatin hedefkirin.

Tê payîn ku bi armanca domandina hewldanên bidawîkirina şer dê 10 û 11‘ê Mijdarê li Ebû Dabî torenek nû ya dan û standinên sêalî di navbera DYA, Rûsya û Ukraynayê pêk werin.

Rayedarên Amerîka, Ukrayna û Ewropayê li Brukselê civiyabû. Di civînê de garantiyên ewlehiyê ji bo Ukraynayê û pêdiviyên ji nû ve avakirin û fînansekirina wê heta sala 2027‘an, bi beşdariya nûnerên NATO, Yekitiya Ewropa, Banka Cîhanî û koma veberhênanê ya BlackRock hatin nîqaşkirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijartinên DYA‘yê nirxandin

Gotara pêşin

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Nûçeyên Têkildar

Zelensky: Di êrişa Rûsyayê de 18 kes hatin kuştin

Zelensky: Di êrişa Rûsyayê de 18 kes hatin kuştin

2 mijdar, 2026 - 22:29

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

4 mijdar, 2026 - 23:16

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

3 mijdar, 2026 - 13:38

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

5 mijdar, 2026 - 18:16

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûna cih in

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûn...

6 mijdar, 2026 - 17:49

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

4 mijdar, 2026 - 15:43