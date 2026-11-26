Xelkê Amûdê salvegera damezirandina PKK’ê pîroz kir Înîsiyatîfa gel a bajarê kobanê 27’ê Mijdarê pîroz kir Desteya Ewlehiya Netewî ya Tirkiyeyê civiya Heyeta DEM Partiyê bi Bahçelî re hevdîtin pêk anî Ji 1001 îmzevanan nexşerêyeke nû Li Bangkokê li refîneriyeke petrolê teqîn Partiyên li Kobanê: Em piştgiriya xwe ji bo Başûrê Kurdistanê radigihînin KCK: Rêber Apo û xeta PKK'ê dê ji niha û pê ve jî bi gelê me û mirovahiyê bidin qezenckirin Pakistan, Erebistana Siûdî û Tirkiye sibê dicivin Li Sûriyeyê di mehekê de 5 êriş çêbûn û sembolên DAIŞ`ê hatin hildan HPG: Cejna Berxwedana Neteweyî pîroz be Partiyên Rojava ji bo rewşa Başûr li hev civiyane Dadgeha Iraqê cezayê girtîgehê yê hetahetayî ji bo 8 girtiyên Fransî derxist Çapemeniya erebî: Lubnan bi rewşeke ewlehî ya nû re rû bi rû ye