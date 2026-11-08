Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

Li parêzgeha Ciza ya Misirê di qezaya du trnênan de 4 kes mirin û 88 kes birîndar bûn.

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   19:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hate ragihandin ku li herêma Eyatê ya parêzgeha Cîza ya başûrî paytexta Misr Qahîreyê du trên li hev qelibîn.

Wezareta Tenduristî û Niştecihan a Misirê da zanîn ku li gorî agahiyên pêşîn di encama qezayê de 4 kes mirin û 88 kes birîndar bûn.

Li gorî Desteya Neteweyî ya Xetên Trênê ya Misirê, trêna 134 ji Cîza diçû Fiyûmê li trêna 2010 a ji Qahîre diçû Eswanê qelibî.

Desteyê diyar kir ku qeza li devera navbera stasyonên Kefer Emar û Reqayê çêbû, di encamê de tevgera trênan a li ser xetê sekinî.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Nexweşxaneya Mirad alîkariya malbatên şehîdan û xizanan dike

Gotara pêşin

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

Nûçeyên Têkildar

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ p...

6 mijdar, 2026 - 13:35

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

8 mijdar, 2026 - 19:59

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên hêzan

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ...

8 mijdar, 2026 - 07:35

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tevgera Îsraîlê û aloziya li Sûdanê

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tev...

5 mijdar, 2026 - 10:44

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:11