Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

Pêşkêşvanê Çira TV Mûsa Alo li Moskovayê koça dawî kir. Mûsa Alo ku di heman demê de derhêner û hunermend bû, zêdeyî 20 salan di çapemeniya azad de ked da.

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir
ROJANE
6 mijdar, 2026   11:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Rojnamevan, derhêner û hunermend Mûsa Alo ku bi navê Şiyar Soro jî dihate naskirin duh (5 Mijdar)li paytexta Rûsya Moskovê ji ber krîza dil jiyana xwe ji dest da.

Mûsa Alo ku 27'ê Tebaxa 1967'an li Efrînê ji dayik bû, di temenê ciwantiya xwe de li nava Tevgera Azadiyê li Rojava, Bakur, Rojhilat û Başûrê Kurdistanê karên civakî, huner û şanoyê kir.

Mûsa Alo sala 1991'ê fîlmê bi navê "Serhildana Gel" kişand, sala 1999'an derbasî Rûsyayê bû û heta sala 2004'an li Navenda Çand û Hunerê ya Medyayê kar kir. Piştre di warê çapemeniyê de jî karê xwe dewam kir û weke rojnamevan û derhênerekî televîzyonên Kurdî, li Çira TV xebitî.

Ji sala 2009’an heta sala 2026’an li Çira TV pêşkêşvaniya Bernameya 'Çira Jiyanê' û bernameyên taybet kir.

Di çalakî, konser û pîrozbahiyên Otonomiya Federal a Neteweyî û Çandî ya Kurdên Rûsyayê de jî weke pêşkêşvan her li pêş bû.

Mûsa Alo di jiyana xwe ya hunerî û rojnamevaniyê de gelek berhem û bîranîn hiştin. Bi fîlm, bername û hevpeyvînên xwe beşdarî tomarkirina dîrok, çand û jiyana civaka Kurd a li Rûsyayê bû.

Etîket:

Gotara berê

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Gotara pêşin

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Nûçeyên Têkildar

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên ...

4 mijdar, 2026 - 14:18

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

5 mijdar, 2026 - 18:46

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05

‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’

‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’

7 mijdar, 2026 - 04:15