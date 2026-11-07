Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin

Li Sûriyeyê di 24 saetên dawî de, ji ber lehiyê pirên El Suwai'iye û El Harî li gundewarên rojhilatê Dêrazorê ji xizmetê derketin û rêyên li herêma El Settamê qut bûn. Rêyên li El Sukhnah, El Qeryateyn û El Seba' Biyar li gundewarên rojhilatê Humsê jî xera bûn û rêya Selanfa Curin li gundewarê Laziqiyê hat girtin.

Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin
ROJANE
7 mijdar, 2026   09:39
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Barana dijwar ku ji êvara Pêncşemê, 5ê Mijdarê ve li hin deverên Sûriyeyê bariye, li deverên Dêrazorê bûye sedema lehiyan û hinek pir ji xemetê dercxistin. 

Li gundewarê rojhilatê Dêrazorê, barana dijwar a ku roja Înê bi şev barî, li gelek geliyên herêma El Bûkemalê bû sedema lenhiyan, di encamê de pira El Suwai'iyeyê ji xizmetê derket û zirar da mal û zeviyên çandiniyê yên herêmê.

Rêveberê Navenda Parastina Sivîl li El Bûkemalê, Hîşam Matar, got ku pirbûna avê û leza herikîna wê, ji bilî xirabûna teknîkî ya pira El Suwai'iyeyê, bû sedema derketina wê ji xizmetê û her wiha hilweşîna pireke axî li deverê.

Her wiha ji ber barana dijwar û lehiyan Rêyên li El Sukhnah, El Qeryateyn û El Seba' Biyar li gundewarên rojhilatê Humsê jî xera bûn û rêya Selanfa Curin li gundewarê Laziqiyê hat girtin.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Gotara pêşin

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Nûçeyên Têkildar

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhan...

6 mijdar, 2026 - 02:50

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

6 mijdar, 2026 - 21:25

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

7 mijdar, 2026 - 02:50

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

5 mijdar, 2026 - 10:10