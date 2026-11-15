Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist

Kongra Star a Bajarê Dêrikê ji bo banga domandina têkoşîna li hemberî hemû cureyên tundiyê li dijî jinan meşek li dar xist.

Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist
JIN
15 mijdar, 2026   14:40
QAMIŞLO
+

Di çarçoveya çalakiyên ku ji hêla Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistinên Jinan li Rojava tên birêxistinkirin û bi hatina 25`ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan Kongra Star a Bajarê Dêrikê ya herêma Cizîrê, ji bo redkirina hemû cureyên tundî û cudekariya li dijî jinan, di bin dirûşma “Jin, Jiyan, Azadî” meşek li dar xist.

Şêniyên bajarê Dêrikê beşdar meşê bûn, meş ji Qada Azadî dest pê kir û li kolanan geriya, gihîşte naverasta sûkê, li wê deverê sloganên ku balê dikşînin ser rola jinan û cihê wan di civakê hatin berzkirin.

Li sûka bajêr beşdarvanê meşê deqeyeke rêzgirtin rawestiyan û piştre bi navê Kongra Star a Bajarê Dêrikê Wefa Elî axivî û da zanîn ku ew ê li kêlek hemû jinan têkoşîna xwe bidomînin, pêşî li pêşiya hemû cureyên tundiyê bigirin.

Wefa Elî destnîşan kir ku jin esasê civakeke temamker û pêşxistinî ava dike, ew tundiya li dijî jinan red dikin, divê ji bo bidestxistina mafê jinan û misogerkirina cihê wan di destûra Sûriyeyê de têkoşîn were domandin, şoreşa Rojava bi pêşengtiya jinan dest pê kir, ew jî li ser fikr û felsefeya Rêber Abdullah Ocalan berxwedana xwe mezin kirin.

Di heman demê de Xwendekara bi navê Aya Hesen daxuyaniyek xwend û da zanîn ku tundiya li dijî jinan ne tenê di çarçoveya destdirêjiyê û tundiya malbatî pêk tê, ew bi rêya bêdengkirina jinan, inkarkirina nasnameya wan û bê parhiştina wan ji mafê axaftina bi zimanê dayikê û perwerdeya bi zimanê dayikê jî pêk tê.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku zimanê kurdî beşeke esasî ji nasnameya jinan û hebûna wan e.

Xwendekarên jin di daxuyaniyê de dûrxistina xwendekarên keç û xort ji hev red kirin, dan zanîn ku ev yek bi fikreke baviksalarî û cudekariya heyî di navbera her du zayendan de pêk tê.

Meş bi berzkirina sloganên “Jin, Jiyan, Azadî” bi dawî bû.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Koşka Dadweriyê li Qamişlo ji nû ve hat vekirin

Gotara pêşin

Kongra Star li Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê li dar xist

Nûçeyên Têkildar

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

5 mijdar, 2026 - 13:02

Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiyek xurtir heye

Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiy...

8 mijdar, 2026 - 15:13

Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir

Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir

2 mijdar, 2026 - 12:01

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

24 cotmeh, 2026 - 14:31

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nî...

30 cotmeh, 2026 - 16:09

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên ...

10 mijdar, 2026 - 15:28