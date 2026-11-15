Rêbazên têkoşîna li dijî tundiyê bû rojeva komxebatê Kongra Star li Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê li dar xist Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist Koşka Dadweriyê li Qamişlo ji nû ve hat vekirin Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye Hin sedemên teknîkî temamkirina entegrekirina YPJ`ê dereng dixin Leyla Guven: Ji bo pêvajoyê her ked û xebat pir binirx e Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû Îranê êrişî sîstema parastinê ya Amerîkayê kir Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî