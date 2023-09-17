توزيع لوازم مدرسية على أبناء الشهداء في عين عيسى

بادر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في مقاطعة كري سبي بتوزيع حقائب ولوازم مدرسية على أبناء الشهداء؛ تقديراً لتضحيات الشهداء، وذلك في مبنى مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية عين عيسى، بحضور عضوات المجلس وذوي الشهداء.

وقبل البدء بالتوزيع، ألقت إدارية المجلس فضيلة محمد كلمة قالت: "اليوم نكرم أبناء الشهداء تقديراً منا لذويهم الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن وتصدوا للاحتلال التركي الذي يخطط لاحتلال المزيد من الأراضي السورية ونهب خيراتها".

وأكدت فضيلة محمد أن: "تكريم أبناء الشهداء هو أقل ما يمكن فعله عرفاناً لتضحيات ذويهم، وليكونوا قدوةً ونبراساً في طريق المقاومة التي تنتهجها شعوبنا في ظل تربص الأعداء بمناطقنا".

وزّع بعدها الحقائب واللوازم المدرسية على أبناء الشهداء.

(د)

ANHA