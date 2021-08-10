مجلس ناحية الهول يدين عمليات تخريب شبكة الكهرباء ويعتبرها مخططاً لضرب الاستقرار

تعرضت، أبراج وأسلاك التيار الكهربائي لتخريب ممنهج في ناحية الهول وريفها أدى لانقطاع الكهرباء، وانهيار الأبراج.

مجلس ناحية الهول بريف مقاطعة الحسكة اصدر اليوم بياناً، أدان من خلاله مثل هذه الأعمال وقال :"هي محاولات فاشلة لضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية وذلك بسبب النجاحات التي تحققت بعد طرد تنظيم داعش".

وجاء في البيان الذي قرئ امام مجلس الناحية:" بعد تحرير ناحية الهول من رجس داعش الإرهابي وحالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة وفي ظل السعي المتواصل من خلال عمل مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية وتقديم كافة الخدمات للمجتمع بالرغم من جميع الأعباء التي خلفتها التنظيمات الإرهابية والعمل على إصلاحها وبناء ما تم تخريبه وتسخير جميع الإمكانيات فيما يصب بالمصلحة العامة للمجتمع . سجلت الآونة الأخيرة سلسلة تعديات على الممتلكات العامة من سرقة للكابلات الكهربائية وزاويات الأبراج وغيرها وذلك بدون أي رادع أخلاقي يؤدي إلى أضرار كبيرة في شبكة الكهرباء وانهيار الأبراج وقطع الكهرباء عن شعبنا".

وأضاف البيان " وهذه الأعمال التخريبية هي من أجل افتعال الأزمات وإلحاق الضرر بالمؤسسات المدنية ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى بغية إثارة الفتنة ما بين الشعب ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية .

و أن هذه الأساليب لم تأت من فراغ وما هي إلا أساليب ومخططات تخريبية تعبث بالممتلكات العامة لصرف النظر عن أفعالها وممارساتها ومحاولاتها الفاشلة لضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية وذلك بسبب النجاحات التي تحققت بعد طرد تنظيم داعش".

وطالب البيان الشعب أن يكون على درجة كبيرة من الوعي ومساندة القوى الأمنية ومؤسسات الإدارة الذاتية لقطع الطريق أمام هذه المجموعات التخريبية التي تحاول العبث بممتلكات الشعب.

واختتم " أن المتربصون بالإدارة الذاتية وشعبها كثيرون يحاولون بشتى الوسائل إغراق المنطقة بالفوضى من خلال تحريك مشغليهم للقيام بجميع الأعمال التخريبية وهذا ما لاحظناه في هذه الفترة وتزايدها ونحن على ثقة تامة بأن شعبنا سيتصدى لجميع هذه الأعمال وغيرها وسيكون الداعم الأكبر لمؤسسات الإدارة الذاتية ".

(ب د/سـ)

ANHA