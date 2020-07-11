معرضٌ فنّيٌّ وعرضٌ مسرحيٌّ على مسرحِ آرام تيكران في كركي لكي

برعاية حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفنّ الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، افتتح اليوم في صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي، معرض للرسوم والأعمال اليدوية، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحيّ شارك فيه فنّانين من عامودا والرّقة والطبقة.

وحضر المعرض والعرض المسرحيّ العشرات من أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر.

وتضمّنت الفعاليّة عرض 76 لوحة فنّية، ومنحوتات وأعمالاً يدوية من إبداع رسّامين وفنّانين من عامودا والرقة والطبقة.

كما تضمّنت الفعالية أيضاً تقديم عرض مسرحيّ بعنوان "عروش القهر".

هذا ومن المقرّر أن تستمرّ الفعالية الفنّية غداً في مدينة قامشلو.

(ك-ع/ك)