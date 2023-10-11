جثامين أعضاء قوى الأمن الداخلي توارى الثرى في مقاطعة قامشلو

تجمّع أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس وقوى الأمن الداخلي وممثلون عن الأحزاب السياسية والقوى العسكرية وعضوات مؤتمر ستار في مزار الشهداء الواقع غربي الناحية، لاستقبال جثماني عضوي قوى الأمن الداخلي (عزيز عبدو، وفياض الهدمول).

ورفع المشاركون صور شهداء الأمن الداخلي الـ 29 الذين ارتقوا جراء القصف التركي على أكاديمية مكافحة المخدرات في ريف ديرك بمقاطعة قامشلو، في الـ 8 من تشرين الأول الجاري.

وأقيمت مراسم الشهيد عزيز عبدو في مزار الشهيد دجوار بمدينة الحسكة، فيما أقيمت مراسم الشهيد فياض الهدمول في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو.

تل كوجر

ووُريت جثامين الشهداء (محمد الأسود، ويزن الكجو، وعبد العزيز عثمان، ومحمد خالد) في مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر بعد انتهاء مراسم الشهداء التي أقيمت في مزار الشهيد خبات بديرك.

وشارك في استقبال جثامين الشهداء أهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات في الناحية، وهم يرددون الشعارات التي تمجد نضال الشهداء والشهادة "الشهداء خالدون"، "المقاومة حياة" مع وصول الجثامين إلى مزار الشهيد عقاب.

ووريت جثامين الشهداء الثرى وسط الزغاريد وترديد "الشهداء خالدون".

تربه سبيه

كما استقبلت مكونات ناحية تربه سبيه جثماني عضوي قوى الأمن الداخلي (محمد الورو من ناحية تربه سبيه، وعبد الواحد الأحمد من ناحية جل آغا) ليواريا الثرى في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، بعد انتهاء مراسم تشييعهما في كل من مزار الشهيد خبات ديرك ودليل ساروخان بقامشلو.

(كروب/آ)

ANHA