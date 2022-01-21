​​​​​​​طيران التحالف يقصف تجمعا لخلايا داعش المهاجمة على سجن غويران

وأفاد مراسلونا من حي غويران في الحسكة شمال وشرق سوريا، أنه وبعد إحباط القوى الأمنية محاولة خلايا داعش الوصول إلى بوابة سجن غويران، والسيطرة على الاستعصاء داخل السجن ومنع محاولة الفرار، هربت مجموعة من خلايا داعش المهاجمين باتجاه حي الزهور والطريق الدولي الواصل ما بين الحسكة ودير الزور.

وأشار على اثر محاولة فرار الخلية، طائرات التحالف الدولي لاحقتهم وقصفت عبر مروحياتها بالرشاشات تمركزا لتجمع إحدى الخلايا التي حاولت الفرار، دون ورود معلومات عن عدد المرتزقة الذين قتلوا في هذه الضربة.

يذكر أن خلايا مرتزقة داعش هاجمت محيط سجن غويران وذلك عبر تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية بالقرب من السجن، ثم حاولت الخلايا التسلل إلى السجن من الأحياء المجاورة. فيما تصدت لها القوات الأمنية التي تحمي السجن واندلعت على أثرها اشتباكات قوية بين خلايا داعش والقوى الأمنية على أطراف السجن. أدت بحسب المعلومات لإصابة اثنين من القوات الأمنية بجروح.

فيما أقدم خلايا المرتزقة على مهاجمة مديرية المحروقات السادكوب القريب من السجن وفجرت 3 صهاريج في محاولة الاستفادة من دخانها المتصاعد لمنع الطيران من تتبعهم.

هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان أنها سيطرت على الاستعصاء في السجن وبدأت بملاحقة الخلايا المهاجمين.

(ب ر/أم)

ANHA