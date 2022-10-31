وبحسب المصدر فأن العشرات من مرتزقة هيئة تحرير الشام دخلت يوم أمس الأحد إلى مركز مقاطعة كري سبي المحتلة.

وبين المصدر بأن المرتزقة دخلوا عبر معبر تل ابيض الحدودي الذي يسيطر عليه مرتزقة الاحتلال التركي.

هذا ويعمد المحتل التركي على ادخال دفعات من مرتزقة هيئة تحرير الشام إلى اراضي مقاطعة كري سبي المحتلة بعد إطلاق يدها للسيطرة على عفرين المحتلة.

ويأتي هذا على ضوء التغيرات التي طرأت على خريطة انتشار مرتزقة دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة من الشمال السوري، أبرزها انتشار مرتزقة احرار الشام في الجهة الشمالية الغربية والغربية لمدينة منبج وريفها.

(د)

ANHA