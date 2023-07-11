​​​​​​​حكومة دمشق تختطف صيدلانياً حاول إدخال أدوية إلى الشيخ مقصود والأشرفية

في إطار سياسات فرض الحصار الخانق والممنهج على أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، اختطفت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق الصيدلاني هوكر محمد علي حبش صاحب صيدلية "جيلو" من على أحد حواجزها المنتشرة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأكدت مصادر وشهود عيان على الحادثة لمراسل وكالتنا، أن عناصر حكومة دمشق المنتشرين في محيط حيي الشيخ مقصود والاشرفية قاموا بتفتيش سيارة الصيدلاني واستولوا عليها إلى جانب مبلغ مالي (نحو مليون ليرة سورية) كان بحوزته.

وأشارت المصادر إلى أن الصيدلاني حُوّل إلى العاصمة السورية دمشق؛ للتعامل معه كما يتعامل مع "الإرهابيين"، فقط لأنه أراد إدخال بعض الأدوية إلى الحيين اللذين يعانيان من شح في الأدوية نتيجة استمرار فرض الحصار عليهما.

يذكر أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى جانب مقاطعة الشهباء، يعانيان من الحصار المفروض عليهما من قبل حكومة دمشق، منذ أكثر من 5 سنوات، تمنع خلاله دخول المحروقات والأدوية والطحين والمواد الأولية الداخلة في الصناعة إليهما.

(س ر)

ANHA