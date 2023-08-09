​​​​​​​القضاء على 6 مرتزقة في عملية انتقامية نفذتها قوات سوريا الديمقراطية

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً إلى الراي العام، كشفت فيه تنفيذ قواتها عملية انتقامية ضد مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

وجاء في البيان: "يواصل جيش الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له هجماتهم ضد مناطقنا، حيث راقبت قواتنا مجموعة من هؤلاء المرتزقة، التي كانت تشارك في شنّ تلك الهجمات".

وأوضح البيان: "في يوم 07 آب/ أغسطس الجاري، نفذت قواتنا عملية مباغتة لإحدى مواقع المرتزقة، في قرية عريشة الواقعة بين منطقتي سري كانيه/ رأس العين وتل تمر.

أسفرت العملية عن مقتل /6/ مرتزقة، وأثناء العملية ارتقى مقاتل من مجلس تمر العسكري إلى مرتبة الشهادة.

جاءت العمليّة انتقاماً لمقاتلينا الذين استشهدوا في 03 آب/ أغسطس بقامشلو، باستهداف من قبل الطيران المسيّر التابع للاحتلال التركي".

(أ ب)