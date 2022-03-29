​​​​​​​الجيش العراقي يبني جداراً فاصلاً بين شنكال وشمال وشرق سوريا

وفق المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن "قيادة حرس حدود المنطقة السادسة"، التابعة للجيش العراقي، عمدت إلى بناء جدار اسمنتي مسلح، على الحدود الفاصلة بين شمال وشرق سوريا وشنكال، بتعليمات تلقتها من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المنهية ولايته.

المعلومات أوضحت أن الجيش العراقي يعزز الجدار بأبراج مراقبة وكاميرات مراقبة حرارية، بينما يستمر العمل ببنائه على طول الحدود منذ منتصف شهر آذار الجاري، ووفق مصادر من داخل القوات التي تشرف على بناء الجدار فإن "طول الحدود التي سيبنى عليها الجدار تبلغ حوالي 250 كم وبارتفاع نحو 4أمتار، وهو طول الحدود الفاصلة ما بين شنكال وشمال وشرق سوريا.

وبحسب مراقبين فإن بناء الجدار يأتي في إطار البنود السرية التي تم الاتفاق عليها ما بين حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن اتفاقية 9 تشرين الأول 2020، للتآمر على إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال، بإملاءات من تركيا.

ويهدف الجدار إلى عزل شنكال عن محيطها الكردي وتقطيع أوصال كردستان التي قسمتها القوى الاستعمارية في اتفاقية سايكس – بيكو عام 1916 إلى 4 أجزاء بين تركيا وسوريا والعراق وإيران.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي أيضاً عمد إلى إنشاء جدار اسمنتي على طول الحدود الفاصلة ما بين شمال وشرق سوريا وباكور كردستان منذ عام 2015.

(سـ)

ANHA