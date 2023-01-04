​​​​​​​البرد يودي بحياة رضيع في الشيخ مقصود

مع استمرار الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء ومنع إدخال مواد التدفئة، وثقت وكالتنا اليوم، حالة وفاة ثانية نتيجة البرد القارس لرضيع يبلغ من العمر 17 يوماً.

وبحسب التقرير الطبي الذي حصلت عليه وكالتنا، فإن سبب الوفاة المباشر هو حصول نزيف هضمي رئوي، أما السبب غير المباشر فهو أذية برد مع انخفاض الصفيحات، ما أدى إلى وفاته مباشرة.

يذكر أن الطفل الرضيع حسين عبد الله كيبار(17 يوماً) هو ثاني طفل يتوفى نتيجة البرد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد الطفل وسام سيدو (4 أعوام)، مع مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات، بين الأطفال وكبار السن خاصة، إذا استمر الحصار على الحيين ومقاطعة الشهباء.

(م ع/ل م)

ANHA