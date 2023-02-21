دخول قافلة مساعدات مقدمة من أهالي السليمانية إلى مقاطعة الشهباء

وبعد خمسة أيام من العراقيل والمعوقات التي وضعتها حواجز حكومة دمشق، دخلت قبل قليل قافلة تضم 7 شاحنات محملة بالمواد الطبية والإغاثية وحليب الأطفال إلى مقاطعة الشهباء المحاصرة، قدمها أهالي مدينة السليمانية ضمن إطار حملة ( نواسيكم).

واستلم الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية في مقاطعة الشهباء القافلة، ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات على مهجري عفرين والمتضررين جراء الزلزال.

وفي تصريح لوكالتنا شكر الإداري في الهلال الأحمر الكردي في مقاطعة الشهباء، حسن نبو، جهود ومساعي أهالي باشور كردستان وأهالي السليمانية بشكل خاص، ودعمهم للمتضررين جراء الزلزال ومهجري عفرين المحاصرين من قبل حكومة دمشق.

وأكد نبو أن المساعدات ستوزع بشكل فوري وسريع على المتضررين ومهجري عفرين.

( كروب/ك)

ANHA