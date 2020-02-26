تركيا ترتكب مجزرة أخرى.. استشهاد 3 أفراد من عائلة واحدة بقصف تركي على شيراوا

واستُشهد المواطن حسن عزت محمد 55 سنة، والمواطنة فاطمة علي 46 سنة، والطفلة سيروجد حسن محمد 12، وهم مُهجّرون من قرية بريمجه في ناحية موباتا بمقاطعة عفرين المحتلة.

العائلة التي اضطرت للنزوح من قريتها جراء الاحتلال التركي، كانت هدفاً ليلة أمس للقصف التركي الذي طال قرية آقيبة.

وجراء القصف، أُصيبت المواطنة مفيدة رمزي حسن 48 سنة، والمواطن عصمت حمو 40 سنة والطفل جميل حمو 8 سنوات، وهم من عائلة واحدة، ومن أهالي قرية كورزيله في ناحية شيراوا وتم نقلهم إلى مستشفى آفرين في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

وأشارت الممرضة في مستشفى آفرين مزكين إيبو إلى أن وضع الجرحى مستقر، وزال الخطر عنهم وقالت: "ليلة أمس، قدم ثلاثة جرحى رجل وامرأة وطفل ،أصيبوا نتيجة قصف مرتزقة جيش الاحتلال التركي على قرية آقيبة في ناحية شيراوا، أما المرأة فقد انكسرت ساقها ، وحدث رض في رأس الرجل بينما الطفل كانت إصابته سطحية".

يذكر أن العائلتين كانتا مجتمعتين ليلة أمس في نفس المنزل الذي تعرض للقصف الصاروخي، وقد هُدم المنزل على رؤوس أصحابه، وبقي الشهداء حتى ساعات الصباح الباكر تحت الأنقاض نتيجة استمرار القصف.

وقد تم انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بعد توقف القصف.

ويذكر أن عشرة مدنيين بينهم 8 أطفال استشهدوا في مجزرة تل رفعت التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في الـ 2 من كانون الأول عام 2019.

(ج ج/م)

ANHA