الشيخ مقصود يسجل حالة وفاة لطفل نتيجة البرد

سجل حي الشيخ مقصود المحاصر من قبل الفرقة الرابعة حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، ويدعى وسام سيدو ابن فوزي من قرية قرتابه التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة، وتقيم عائلته في قسم "معروف" من حي الشيخ مقصود.

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي والذي حصلت وكالتنا على نسخة منه فإن سبب الوفاة المباشر هو حدوث اختلاج عام أدى إلى توقف القلب، أما السبب غير المباشر فهو ارتفاع حرارة الطفل نتيجة البرد مما أدى إلى تطور حالته وحدوث اختلاج.

ويعيش أكثر من 200 ألف شخص في حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين مع فقدان شبه تام لوسائل التدفئة ما يعرض حياة الأهالي للخطر.