العثور على مقبرتين جماعيّتين لعناصر اللّواء 93 في عين عيسى

وبعد معاينة المكان من قبل القوى الأمنية، تمّ استدعاء فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني لاستخراج الرفات من هذه المقابر.

وتقع هاتان المقبرتان في قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى على بعد 6 كيلو متر جنوب غرب الناحية.

وعُثر اليوم، على 14 رفاتاً تعود لعناصر اللواء 93 التابع لقوات الحكومة السورية في المقبرة الأولى، فيما أُجّلت عملية استخراج الرفات من المقبرة الثانية إلى يوم غد.

وتقدّر أعداد الرفات في المقبرة الثانية بحسب أهالي المنطقة بـ 40 رفاتاً.

هذا وجرى دفن كافة العناصر الذين تمّ تصفيتهم على يد مرتزقة داعش من قبل أهالي المنطقة في ساعات الليل المتأخرة خشية العقاب من المرتزقة.

وسلّم مكتب العلاقات في قوات سورية الديمقراطية كافّة الجثث المستخرجة من المقبرة الأولى لقوات الحكومة السورية الموجودة في ناحية عين عيسى، والتي انتشرت في مناطق عين عيسى وخطوط التماس مع العدو التركي عقب عدوانه الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وباكتشاف هاتين المقبرتين يصبح عدد المقابر الجماعية المكتشفة 4 مقابر، حيث أنه سبق أن عثر على مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحوي مئات الرفات لعناصر اللواء 93 الذين جرى تصفيتهم على يد مرتزقة داعش في صيف 2014 بعد احتلالهم للمنطقة.

(ج)

ANHA