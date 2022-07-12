أهالي يطالبون بفرض حظر جوي ووضع حد لجرائم أردوغان

حديث أهالي مدينة كوباني لوكالتنا جاء في وقت يُستهدف فيه المواطنون من قبل الطيران المسيّر التركي الذي أصبح وسيلة جديدة للدولة التركية الفاشية في حربها ضد المنطقة.

"كيف لنا العيش بسلام والطيران التركي يحلّق فوق رؤوسنا"

المواطنة زهرة جزائري قالت: "الحرب التي نتعرض لها قاسية وطال أمدها، والدول التي تتدخل لإنهاء أزمة البلاد منافقة تركض وراء مصالحها فتعقد الصفقات على حسابنا، لذا علينا الحذر منها".

وأضافت "على من يريد السلام لمناطقنا أن يقوم بفرض حظر جوي عليها؛ لأنه الحل الوحيد للسلام، وإلا لن نحيا بأمان طالما الطيران التركي يحلق فوق رؤوسنا ويقصف منازلنا وسياراتنا، فلا أحد يقبل أن تقصف مدنه ويستهدف مواطنوه، إلا أن الجميع يغفل عن المجازر التركية".

أما المواطن إبراهيم المحمد فعبر عن رفضه التام لاحتلال أي شبر من هذه الأرض وقال: "هذه الأرض لنا من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها وسندافع عنها بأرواحنا، ولن نسمح للمحتل التركي باحتلالها".

استغرب إبراهيم المحمد انتهاك تركيا للأجواء السورية وصمت الدول، وتغاضيها عن هذه الانتهاكات، وأكّد أن "دولة الاحتلال التركي تحاول طمس هوية مكونات تعيش مع بعضها البعض منذ مئات السنين، ولم يهاجموا أحداً ولم يشكّلوا خطراً على أحد فقط ذنبهم الوحيد البحث عن السلام والأمان".

"مهما فعلوا لن يستطيعوا القضاء على الكرد"

من جانبه، شدد المواطن خليل مصطفى: "مهما فعل العدو لن ينال من إرادتنا"، مضيفاً "يهددوننا بالنفي ونحن نرد عليهم بالسلام، فنحن شعب اعتاد العيش بكرامة وسلام، ولكن عندما نتعرض للظلم لن نسكت أبداً، ومهما فعلوا لن يستطيعوا القضاء على الكرد فحتى لو بقي فرد منا سنقاوم".

وأشار "لا نعلم ماذا يستفيد المجتمع الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان في حين يتغاضى عن جرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة"، مشدداً "حان الوقت لوضع حد لجرائم أردوغان الذي يركض خلف مصالحه على حساب الشعوب".

(ن ك/ف)

ANHA