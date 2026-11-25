القيادة العامة لوحدات حماية المرأة تدعو النساء لكسر الصمت وتؤكد استمرار نضالها مجلس سوريا الديمقراطية: إقصاء المرأة عن صنع القرار شكلٌ من أشكال العنف مجلس عوائل الشهداء يطالب بتطبيق إجراءات قانونية بحق مرتكبي أعمال العنف الحوثيون يستهدفون منشآت سعودية ويتقدمون نحو عدن مزارعون يدّعون دفع أموال لتطهير أراضيهم من الألغام.. وقيادي ينفي روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات ولوكاشينكو يعرض وساطة مع موسكو وكييف ليلى قره مان: معاً نحو إنهاء العنف ونحو سوريا المستقبل انخفاض درجات الحرارة في الجزيرة السورية وزخات مطرية محتملة في مناطق متفرقة آيزينكوت يحقق اختراقاً أولياً في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مجلس القضاء الأعلى بالعراق يدعو بغداد وهولير إلى الالتزام بالدستور تركيا توسع نفوذها إقليمياً ونتنياهو يلوح بضرب إيران وأوروبا تخشى تداعيات تسوية أوكرانيا العراق يضغط على إقليم كردستان وأوكرانيا تواجه تحديات توسيع ضرباتها ضد روسيا مصير المولدات الكهربائية في دمشق يثير مخاوف التجار مع اقتراب انتهاء المهلة هدية يوسف: وحدة المرأة التنظيمية شرط لضمان حقوقها في دستور سوريا المستقبل