60 معملًا وشركة ينضمون لمعرض المنتوجات المحلية لشمال وشرق سوريا

وانطلق المعرض الثاني للمنتوجات المحلية في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "من صناعة إيكولوجية نحو الاكتفاء الذاتي"، وذلك في ملعب كلاسيكو الواقع غرب مدينة قامشلو، بهدف تشجيع المنتج المحلي ومقاطعة البضاعة الخارجية والاعتماد على الذات في المنطقة.

هذا وشارك في المعرض 60 معملًا وشركة من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، عرضت من خلاله منتجاتهم من المواد الغذائية والصناعات المحلية.

وحضر المعرض الذي نُظم من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة وبالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة، ممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وتجار المنطقة إضافة إلى العشرات من الأهالي.

وبدأت مراسم افتتاح المعرض بقص شريط الافتتاحية من قبل والدة الشهيدة هفرين خلف، ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالا لشهداء الحرية.

تلاها كلمة الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، سلمان بارودو، الذي بارك المعرض، وأشار إلى أن افتتاحه فرصة لتشجيع المواطنين على إنتاج المواد محلية الصنع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء المنطقة بالتزامن مع ما تشهده سوريا عامة من أزمة اقتصادية خانقة.

وأكد بارودو على ضرورة اعتماد أهالي المنطقة على الذات في تصنيع المنتجات الغذائية والصناعية، قائلًا: "يجب علينا قطع المنتجات الخارجية والاعتماد على منتجاتنا المحلية، وذلك لتأمين فرص عمل لأبناء المنطقة".

ومن جانبها، رحبت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، هدية العلي، بكافة الحضور في المعرض، ونوهت إلى أن "المعرض خطوة لتشجيع الحياة التشاركية الكومينالية في المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

هذا وسيتمر المعرض حتى 14 حزيران الجاري، وسينتقل بعدها إلى مدينة الحسكة في الـ 19 من الشهر ذاته.

ويذكر أنه افتتح أول معرض للمنتوجات الصناعية المحلية على مستوى إقليم الجزيرة في مدينة قامشلو عام 2019.

(س أ/ آ د)

ANHA