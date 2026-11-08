Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Kobanê  ji bo mîsogerkirina mafê perwerdehiya bi zimanê dayikê daketin qadan û gotin: "Em zimanê xwe dixwazin."

Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin
Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin
Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin
Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin
Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin
ROJANE
8 mijdar, 2026   13:34
KOBANÊ
+

Îro li bajarê Kobanê bi sedan xwendekar li Qada Şehîd Egîd kom bûn û bi daxuyaniyekê bal kişandin ser girîngiya perwerde û parastina zimanê kurdî.

Daxuyanî ji hêla xwendekara bi navê Hêlîn Omer Hisên ve hat xwendin

Di daxuyaniyê de hate xwestin ku mafê perwerdeya bi zimanê kurdî were nasîn û parastin û  ti ziman li ser zimanekî din neyê ferzkirin.

Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku mafê hemû gelên Sûriyeyê ye ku perwerdeya xwe bi zimanê dayikê bibînin û wiha hat domandin:"Em ne li dijî zimanekî ne, em li dijî ferzkirinê ne. Em ne li dijî gelên din in, lê em mafê xwe dixwazin. Zimanê Kurdî nasname, dîroka me û hebûna me ye.

(so/k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Komîna Fîlm a Rojava li Qamişloyê dest bi kampanyaya paqijiyê kir

Gotara pêşin

Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîqaş kir

Nûçeyên Têkildar

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

7 mijdar, 2026 - 18:11

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhan...

6 mijdar, 2026 - 02:50

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê...

7 mijdar, 2026 - 14:58

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

7 mijdar, 2026 - 15:46

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

6 mijdar, 2026 - 11:19