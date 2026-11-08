Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin

Xwendekarên ji bajarên Girkê Legê û Rimêlanê xwepêşandanek li dar xistin û daxwaza pejirandina zimanê Kurdî wekî zimanê sereke yê perwerdeyê û garantîkirina mafê wan ê berdewamiya xwendina bi zimanê dayikê kirin.

Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
Xwendekarên Girkê Legê û Rimêlanê daxwaza berdewamiya perwerdeya bi zimanê dayikê kirin
ROJANE
8 mijdar, 2026   10:48
QAMIŞLO
+

Xwendekarên ji bajarên Girkê Legê û Rimêlanê yên herêma Cizîrê îro li bajarê Girkê Legê xwepêşandek li dar xistin û daxwaza mafê xwe yê berdewamiya xwendina bi zimanê Kurdî û pejirandina zimanê dayikê di pêvajoya perwerdeyê de kirin.

Xwendekar li kolana sereke ya Girkê Legê meşiyan û dirûşmeyên li dijî sînordarkirina perwerdeya bi zimanê Kurdî, qîr kirin û daxwaza pejirandina zimanê Kurdî wekî zimanê perwerdeyê di hemû astên perwerdeyê de kirin.

Xwendekaran her wiha xwestin ku daxwazên wan werin bicîhanîn û mafê fêrbûn û parastina zimanê Kurdî were pêkanîn.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Gotara pêşin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Nûçeyên Têkildar

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî ...

6 mijdar, 2026 - 19:20

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran ...

5 mijdar, 2026 - 10:58

Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike

Bihabûn barê şêniyên Hesekê giran dike

8 mijdar, 2026 - 05:15