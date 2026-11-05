Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Îstîxbarata Giştî bi hevkariya Hêzên Ewlekariya Hundirîn li bajarê Helebê şaneyeke DAIŞ`ê girt.

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin
ROJANE
5 mijdar, 2026   14:36
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Dezgeha Îstîxbarata Giştî bi hevkariya Hêzên Ewlekariya Hundirîn li bajarê Helebê şaneyeke DAIŞ`ê ku li herêmên cuda yên li parêzgehê êriş pêk anîbûn, girt.

Dezgehên çapemeniyê yên li Sûriyeyê hejmara çeteyên di nava şaneyê de û nasnameyên wan, her wiha êrişên ku kirine, aşkera nekirin.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Gotara pêşin

Li Efganistanê zarok li derveyî sîstema perwerdehiyê dimînin

Nûçeyên Têkildar

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li ...

4 mijdar, 2026 - 19:21

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

4 mijdar, 2026 - 14:47

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariy...

4 mijdar, 2026 - 12:24