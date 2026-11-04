Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

Vê êvarê, kesayeta neteweyî yê ji Tirbespiyê yê bi navê Mihemed Ebdulezîz Qadir (Ebû Kawa) di qezayeke trafîkê de wefat kir.

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   20:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Vê êvarê, di qezayeke trafîkê de kesayeta neteweyî yê ji Tirbespiyê yê bi navê Mihemed Ebdulezîz Qadir di temenê 70 saliyê de wefat kir.

Qadir bi helwestên xwe yên neteweyî yên ji bo xwendina bi zimanê Kurdî dihat naskirin. Rejîma Baasê ew ji karê wî yê mamosteyê bi dûr xist, piştre rêwîtiya xwe ya perwerdehiyê di Saziya Zimanê Kurdî (SZK) de dewam kir.

Mihemed Ebdulezîz Qadir ji destpêka Şoreşa 19’ê Tîrmehê ve hejmarek erk wergirtin; weke hevserokê Meclisa Bajêr, Komîteya Perwerdê ya Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD). Di destpêka salên 1970’î de fikra tevgera azadiya Kurdistanê nas kir û bi Rêber Abdullah Ocalan re civiya bû.

Mihemed Ebdulezîz Qadir di 1956’an de hatiye dunyayê, ji gundê Girê Berî ye. Îro jî cenazeya wî li gund hat veşartin.

Sersaxiya wî li gund tê pêşwazîkirin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Vance: Şerê li dijî Îranê sedema têkçûna me ye

Gotara pêşin

Koma Yekrêziyê: Partiyên endamên Hevpeymaniya Rojhilat alîgirê domandina diyalog...

Nûçeyên Têkildar

Di hilbijartinên navber ên DYE’yê de serketina Demokratan

Di hilbijartinên navber ên DYE’yê de serketina Demokratan

4 mijdar, 2026 - 12:03

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re x...

5 mijdar, 2026 - 16:00

Îsraîlê gundewarên Quneytrayê topbaran kirin

Îsraîlê gundewarên Quneytrayê topbaran kirin

3 mijdar, 2026 - 21:36

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47