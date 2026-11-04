Di hilbijartinên navber ên DYE’yê de serketina Demokratan

Li Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê (DYE) di hilbijartinên 3’yê Mijdarê de, Demokratan li Senatoyê piraniya endaman bi dest xist û Partiya Komarê ya Donald Trump têk bir.

Di hilbijartinên navber ên DYE’yê de serketina Demokratan
ROJANE
4 mijdar, 2026   12:03
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî encamên hilbijartinên navberê yên DYE’yê, Demokratan li Senatoyê 51 kursî, Komargeran jî 39 kursî bi dest xistin.

Li MeclIsa Nûneran Demokratan 172, Komargeran jî 105 kursî bi dest xistin. Demokratan li herêmên mîna Kansas û Teksasê jî ku Komarparêz lê xurt in, kursî bi dest xistin.

Hat ragihandin ku di hilbijartinên walîtiyê de jî heta niha 16 Demokrat û 13 Komargeran qezenc kirin.

Li gorî Associated Press Demokratan li Senatoyê kontrol bi dest xist, Li Meclisa Nûneran jî piraniya dengan bi dest xist. Di hilbijartinan de maliyetên avahiyan û jiyanê, şerê Îranê û îdîayên nelirêtiyê yên di hikumetê de derketin pêş.

CNN International encam weke “serketina dîrokî” pênase kir.

Serokê DYE’yê Donald Trump roja Sêşemê roportaj da New York Times’ê û diyar kir ku partiya wî rastî têkçûneke giran hat, ew ê encamên hilbijartina navberê qebûl bikin.

Muhammed Bakir Galîbaf ê di muzakereyên Îranê yên bi DYE’yê re de sermuzakerevan e, li ser hesabê xwe yê X’ê ev tişt îfade kir: “Emerîkiyan bi wijdanê xwe yan jî ji ber maliyetên jiyanê, ji şer re gotin, na. Em jî destekê didin vê peyamê.”

Etîket:

Gotara berê

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Gotara pêşin

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçoveyeke destûrî de were nas...

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

4 mijdar, 2026 - 13:26

Li Berlînê xwendekaran banga parastina statûya perwerdeyê ya Rojava kir

Li Berlînê xwendekaran banga parastina statûya perwerde...

3 mijdar, 2026 - 22:35

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

4 mijdar, 2026 - 14:47