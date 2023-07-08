صالح مسلم: على الجميع الانتفاض وعدم ترك القائد عبد الله أوجلان وحده

جاءت تصريحات الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، تعقيباً على المعلومات التي ذكرها عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الديمقراطي (KCK)، صبري أوك حول وضع القائد عبد الله أوجلان وأن سلطات دولة الاحتلال التركي: "أرسلت رسائل تهديد عبر إدارة سجن إمرالي للقائد عبد الله أوجلان عن إمكانية تسميمه".

قال صالح مسلم: "لقد تفاجأنا بالمعلومات التي ذكرها الرفيق صبري أوك وهناك حقيقة يدركها الجميع وتركيا أيضاً وهي أن وجود الشعوب مرتبط بوجود القائد عبد الله اوجلان وعدم وجوده يعني فناء الشعوب، لذلك تزيد تركيا من تشديد العزلة على القائد بكافة الوسائل، فحتى الآن ليست هناك معلومات عن القائد ووضعه الصحي".

وتابع: "الشيء المهم هو مرتبط بنضالنا وكفاحنا ومهما استطاع الشعب من تصعيد نضاله من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية سنضمن الحرية الجسدية للقائد".

ونوه صالح مسلم إلى: "أن عدونا مجرد من القيم الإنسانية إذ يقتل الأطفال والنساء ويرتكب المجازر ويستخدم الأسلحة الكيماوية، يمكنه أن يقدم على هذا الشيء عبر تسميم القائد".

داعياً شعب المنطقة إلى التحرك وفق حساسية هذا الأمر والانتفاض وعدم ترك قائدهم بمفرده والعمل وفق المرحلة.

(م ح)

ANHA