نقص حاد في الكتب المدرسية بمحافظة الحسكة يضع الطالب في مواجهة تحديات قرار تمديد الدوام في سوريا يفاقم مخاوف الموظفات من ترك العمل مخطط وكالة أنباء هاوار 29-11-2026 عائلة صائغ مختطف في السقيلبية تناشد لإنقاذه احتجاجات واسعة في جورجيا وفرنسا وألبانيا سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز إيران تعلن إسقاط مسيّرة استطلاع فوق مضيق هرمز إلهام أحمد تؤدي اليمين الدستوري عضوة في مجلس الشعب السوري فقدان مهاجرَين وإنقاذ المئات قبالة سواحل اليونان أوكرانيا تعلن استهداف ثلاث منشآت نفطية روسية نتنياهو يعرض على آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً ضمن اتفاق تناوب توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حواجز لتفتيش المارّة زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية تشييع جثمان مقاتل في لواء الحسكة بالدرباسية