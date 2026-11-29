وزارة المالية في الحكومة الانتقالية تنفي إقرار زيادة جديدة للرواتب إسبانيا تنتخب برلمانها وسط منافسة اليمين واليسار وخلافات بشأن فلسطين الهلال الأحمر الكردي يسلّم 50 مقعداً دراسياً لمدرسة في قامشلو مطالبات بتعليق الدوام الحضوري في المدارس العراقية بسبب تفشي التهاب السحايا استذكار الشهيدة شيلان في كركي لكي وتل تمر إصابة 29 شخصاً بحادث سير لحافلة سياحية تقل أردنيين في ريف دمشق الجيش الباكستاني يعلن إرسال قوات إلى السعودية طقس ماطر وانخفاض في درجات الحرارة في مناطق سورية روسيا: واشنطن تسعى لترسيخ وجودها قرب حدود إيران إيران تحث العراق على رفض التدخل الأميركي في تجارتهما عبر الحدود بانوراما الأسبوع: العالم أمام تحولات في موازين القوى تركيب أكثر من 7000 عداد كهربائي في محافظة الحسكة هل يدفع الزيدي العراق نحو فتنة عربية كردية؟ مؤتمر ستار: نواصل النضال لإنهاء العنف ضد المرأة رغم محاولات التهميش