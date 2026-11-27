سرقة محل ذهب بعد الاعتداء على صاحبه في الدرباسية قادة أحزاب: المؤتمر القومي ضرورة عاجلة لمواجهة التهديدات وصون مكتسبات كردستان الألغام في ريفي تل تمر وزركان تقتل طفلين وتصيب 30 شخصاً محامية تدعو لسد الثغرات القانونية وتوفير آليات حماية عاجلة للنساء هل تتجاوز أزمة بغداد وهولير حدود الخلافات الداخلية إلى التجاذبات الأميركية الإيرانية؟ طلبة وأهاليهم يطالبون بدسترة اللغة الكردية ويرفضون حصر تدريسها طوابير أمام مراكز "شام كاش" ومخاوف على حماية البيانات الشخصية حزب العمال الكردستاني من الكفاح المسلح إلى السياسة الديمقراطية - 1 مخطط وكالة أنباء هاوار 27-11-2026 البرلمان الأوروبي يرحب باتفاق دمشق وقسد ويدعو إلى ضمان مشاركة الكرد في المرحلة الانتقالية إيران تنفي مسؤوليتها عن هجوم في الكويت أودى بحياة إيطاليَّين ترامب: أميركا تمضي في إنشاء أكثر من 20 منشأة للصناعات الدفاعية انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة للأمن الداخلي في ريف دير الزور أهالي الجزيرة وكوباني يحيون ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني بفعاليات متنوعة