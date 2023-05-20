روج نيوز: الجيش العراقي يطوّق مخيم مخمور

وحسب الوكالة، فإن الجيش العراقي "يحاول إحاطة مخيم مخمور بالأسلاك الشائكة، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث حاصرت عشرات المدرعات التابعة للجيش العراقي مخيم الشهيد رستم جودي" للاجئين.

ونشرت الحكومة العراقية عشرات الآليات العسكرية محملة بالجيش العراقي والذخائر والأسلاك الشائكة لتطويق المخيم.

فيما خرج أهالي المخيم نحو المدرعات العسكرية لإيقاف محاولات تطويق المخيم بالأسلاك.

ويقطن مخيم الشهيد رستم جودي (مخيم مخمور) الواقع في محافظة نينوى شمال العراق 12 ألف شخص، اعترفت به الأمم المتحدة رسمياً مخيماً للاجئين عام 2011.

(س ر)