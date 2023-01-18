وقالت القوات التي نشرت تفاصيل الجريمة على موقعها الرسمي، "تلقت مكافحة الجريمة يوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني بلاغاً بحدوث جريمة قتل بشعة بحق امرأة حامل تدعى” نورة الأحمد” وطفلتها البالغة من العمر ثمان سنوات في حي المشلب بمدينة الرقة".

وأضافت: "وعلى الفور قام أعضاء مكافحة الجريمة بالكشف عن مسرح الجريمة، وجمع الأدلة الجنائية، والمباشرة بعمليات التحري والمتابعة وجمع المعلومات".

وكشفت "تمكنت قواتنا من التوصل للمشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم، بأقل من أربع وعشرين ساعة"، منوهة "حيث اعترفوا خلال التحقيق الأولي بارتكابهم جريمة القتل".

وأكدت القوات "إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد التزامنا التام في ملاحقة كل من يعمل على المساس باستقرار مجتمعنا، وتقديم كل من يهدد أمن وأمان شعبنا للعدالة لينالوا جزائهم".

وأشارت إلى أنها (القوات) ستقوم بنشر تفاصيل جريمة القتل واعترافات الجناة ودافع الجريمة للرأي العام فوز انتهاء التحقيقات.

(ي م)