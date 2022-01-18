قسد: مقتل متزعم لداعش واعتقال آخر في عمليتين منفصلتين في دير الزور والشدادي

وقال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء: "قُتل أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحوايج، خلال عملية إطلاق نار، بدأها الإرهابي أثناء تنفيذ قواتنا والتحالف الدولي عملية إنزال جوّي مشتركة للقبض على الإرهابي المذكور مساء أمس".

مبيّناً أن "الإرهابي كان قد شارك في التخطيط للهجوم على سجن غويران بالحسكة في نوفمبر العام الماضي، حيث تمكنت قواتنا من إفشال المخطط واعتقال عدد من الإرهابيين المشاركين فيه بمن فيهم متزعم الخلية محمد عبد العواد، وكذلك تفجير سيارتين مفخختين كانت خلية التنظيم الإرهابي أعدها للهجوم على السجن وإحداث ثغرات في البوابة الرئيسة للسجن".

وعثرت القوات أثناء تفتيش المنزل الذي كان يختبئ فيه "الإرهابي" على كمية من الأسلحة وحزام ناسف. بحسب الموقع.

كما قال الموقع أيضاً، إنه "وفي عملية أمنية أخرى، ألقت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية القبض على متزعم محلي لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة العلوة بريف الشدادي جنوب الحسكة".

لافتاً إلى أن "الإرهابي كان ينشط في نقل الأسلحة إلى خلايا التنظيم واستقطاب أعضاء جدد إلى صفوفه، وتخطيط عمليات استهداف القوات العسكرية والمؤسسات الخدمية. وخلال العملية تمت مصادرة أسلحة ومعدات ووثائق كانت بحوزته".

(س ر)