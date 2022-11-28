مراسم تشييع جثامين 6 شهداء في الحسكة والشدادي

وتوافد الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، اليوم الإثنين، إلى مزار الشهداء في قرية الداودية بمقاطعة الحسكة، للمشاركة في مراسم تشييع 5 شهداء، ارتقوا في أماكن مختلفة.

والشهداء هم: المقاتلان في قوات سوريا الديمقراطية، سيف الدين محمد (الاسم الحركي يعقوب حسكة)، وخليل الحميد الجليب (الاسم الحركي عكيد تل براك) اللذان استشهدا خلال الهجوم الجوي التركي على نقطة لقوات حماية مخيم الهول في 23 تشرين الثاني الجاري، والمقاتل عبد الحميد عبد الحي (الاسم الحركي دلشير عامرية) الذي استشهد جراء قصف الاحتلال التركي على ناحية تل تمر في 22 تشرين الثاني الجاري، وعضوا قوى الأمن الداخلي، محمود علي الخليف وبدران كناش الغضبان، اللذان استشهدا أثناء حادث سير في ريف دير الزور في 26 تشرين الثاني الجاري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة محمود جواد، كلمة قال في مستهلها "شهداؤنا عاهدوا الله وشعبهم أن يدافعوا عن أرضيهم وعرضهم حتى آخر قطرة من دمائهم، وأصدقوا عهدهم وانضموا إلى قافلة الشهداء".

وبيّن أن "الشهداء ضحوا بأغلى ما لديهم في سبيل تحقيق الأمن لشمال وشرق سوريا، وجعلوا من أرواحهم جسوراً لنعبر بها إلى شاطئ الحرية".

من جانبه، قال عضو مكتب العلاقات لقوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أحمد درعان "كلنا نعلم أن المجرم أردوغان يبحث عن موافقة روسية أميركية لشن هجوم على شمال وشرق سوريا؛ بهدف احتلال الأراضي وتهجير الأهالي"، معاهداً "الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة".

كما ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي بناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، سلمان نوحي، كلمة "عاهد فيها شعب شمال وشرق سوريا بالدفاع عن مكتسباته، قائلاً: "نعاهد شعبنا وعوائل شهدائنا بأن نكون سنداً لهم لحمايتهم وحماية الوطن من أي اعتداء".

ومن ثم قرئت وثائق الشهداء من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، روجدا أحمد، وسلمت لذويهم.

لتوارى بعدها جثامين الشهداء سيف الدين محمد، خليل علي الحميد الجليب، عبد الحميد عبد الحي" الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات "الشهداء أحياء لا يموتون"، فيما نقل جثماني الشهيدين محمود علي الخليف، بدران كناش الغضبان إلى مزار الشهداء في ناحية تل تمر.

الشدادي

وفي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، شيّع العشرات من الأهالي جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، محمد علي حسين إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بالناحية.

وكان الشهيد محمد علي حسين (الاسم الحركي دمهات زركان) قد ارتقى شهيداً جراء قصف الاحتلال التركي على ناحية زركان في 23 تشرين الثاني الجاري.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده، عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي عبير الطعان، كلمة؛ تقدمت فيها بالعزاء لذوي الشهيد، وشددت على ضرورة رفع أهالي شمال وشرق سوريا وتيرة المقاومة، قائلة "إن شعب المنطقة صامد، وسوف يكمل مشروع إدارته الذاتية والأمة الديمقراطية، ولن يتخلى عن حلم أبنائه الشهداء، وسيتحقق ذلك بفضل تكاتف جميع المكونات".

كما ألقى القيادي في مجلس الشدادي العسكري، عودة الحسين، كلمة عاهد فيها شعب شمال وشرق سوريا بالدفاع عن المنطقة، بقوله: "نعاهد شهداءنا وأهلنا على إكمال مسيرة الشهداء والدفاع عن أرضنا وشعبنا حتى الرمق الأخير".

ثم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، دحام الفرج، وثيقة الشهيد وسلّمها لذويه، ليوارى جثمان الشهيد الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ م ح)

ANHA