مقتل 7 عناصر من قوات حكومة دمشق في الهجمات التركية

حسب المعلومات الواردة، فإن جيش الاحتلال التركي استهدف أمس (14 حزيران)، قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة، 7 مرات بالمسيّرات المذخرة.

القرى التي قصفها الاحتلال هي:

* صوغانكه، ومياسة، وبينة في ناحية شيراوا.

* شوارغة في شرا.

* ناحية تل رفعت والقرى التابعة لها في الشهباء.

تل رفعت

أسفر القصف الذي استهدف ناحية تل رفعت والقرى التابعة لها، عن مقتل 5 من قوات حكومة دمشق وإصابة اثنين آخرين، وتدمير عربة لهم.

شيراوا

قتل عنصر آخر من قوات دمشق في هجمات الاحتلال التركي التي استهدفت قريتي بينة وصوغانكه بناحية شيراوا، وأصيب آخر، وألحق القصف أيضاً أضراراً مادية كبيرة بالأراضي الزراعية للأهالي.

كما قتل عنصر آخر من القوات في قصف الاحتلال على قرية مياسة بناحية شيراوا وأصيب آخر.

شرا

اندلعت النيران بحقول المزارعين في قرية شوارغة التابعة لناحية شرا، جراء قصف الاحتلال التركي، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

المحصلة:

تسببت الهجمات التي شنها الاحتلال التركي على ناحية تل رفعت والقرى التابعة لها في الشهباء، وقرى ناحيتي شرا وشيراوا، بمقتل 7 من قوات حكومة دمشق وإصابة 4 آخرين، وتدمير عربة لهم.

كما تسبب القصف التركي بخسائر وأضرار مادية كبيرة في أراضي المزارعين.

(س ر)

ANHA