العنف الاقتصادي ضد المرأة بين عوائق التمكين وضرورة الاستقلال المالي من خلافات الدستور إلى الأزمة الراهنة.. كيف وصلت بغداد وهولير إلى اختبار جديد؟ مخطط وكالة أنباء هاوار 26-11-2026 ندوة في القاهرة تبحث مواجهة العنف ضد النساء من النزاع إلى الفضاء الرقمي اشتعال النيران في سفينة وناقلة نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز قيادة قوى الأمن الداخلي بالحسكة تكشف تفاصيل هجوم المشيرفة تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا انفجار دراجة نارية مفخخة عند مدخل مركز للأمن الداخلي في الحسكة أصوات اشتباكات في الحسكة السعودية: سقوط مقذوف في ميناء جازان دون إصابات ندوة حوارية في عفرين حول العنف ضد المرأة إسرائيل تفرج عن شخص اعتقلته خلال توغل في القنيطرة أهالي روج آفا يعلنون دعمهم لجنوب كردستان ويدعون إلى تعزير الوحدة الكردية القوات الإسرائيلية تقصف محيط سد المنطرة في ريف القنيطرة