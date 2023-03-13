مليونان و626828 شخصاً يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

كشفت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، التي شارك فيها العشرات من أهالي إقليم الجزيرة وأمهات وآباء الشهداء، نتائج الحملة عبر بيان أدلي به بملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو .

وقرئ البيان باللغتين العربية من قبل عضو المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، مهيدي دغيم، والكردية من قبل عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آهين علي.

وأوضح البيان: "في إطار المبادرة التي أُعلنت عنها المبادرة الشعبية من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والتي بدأت بتاريخ 22 كانون الثاني 2023، بمشاركة جميع المكونات في شمال وشرق سوريا وكذلك شعبنا في دمشق ولبنان وباشور كردستان".

وأعلنت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا عبر بيانها، انتهاء الحملة بجمع مليونين و626828 توقيعاً.

وأكد البيان على مشاركة المئات من أعضاء وعضوات اللجان في الكومينات وممثلي/ات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتابع: "نحن اللجنة المبادرة نثمن جهودهم الرامية بكل السبل لرفع العزلة المفروضة على القائد والصمت الدولي".

يجب الاستجابة لنداءات شعبنا

وناشد بيان المبادرة الشعبية: "جميع المنظمات المدعية بحقوق الإنسان وخاصة منظمة مناهضة التعذيب (CPT) للاستجابة لنداءات شعبنا، والرد على مطالب شعبنا ولعب دور المنوط إليها كمنظمة إنسانية في هذه المرحلة الحساسة، حيث تجاوز 23 شهراً ولم تصلنا أي معلومة عن صحة القائد، ولا ننسى كارثة الزلزال وتداعياتها على جزيرة إمرالي ولم يكن هناك توضيح عن مصير القائد في هذه الكارثة أيضاً".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، سُلمت الوثيقة للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان لتعمل بدورها على رفعها للجنة مناهضة التعذيب (CPT).

(كروب/آ)

ANHA