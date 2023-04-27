هيئة الاقتصاد: المنطقة تتجه نحو كارثة إنسانية نتيجة حصار حكومة دمشق

أدلت هيئة الاقتصاد والزراعة لمقاطعة عفرين والشهباء، اليوم، ببيان أمام مركزها في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وقرئ البيان من قبل عضوي الهيئة فرهاد دادا باللغة الكردية وياسمين شيخو باللغة العربية، بحضور أعضاء الهيئة.

وجاء في نص البيان:

"نحن في هيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة عفرين والشهباء، نناشد جميع الجهات الحقوقية لفك الحصار المفروض على المقاطعة من قبل الحكومة السورية وإدخال المواد الأولية وخاصة المحروقات والطحين علماً أن كمية الطحين اللازمة يومياً للمقاطعة نحو 39 طناً أي أننا أمام كارثة إنسانية ما لم تتم معالجة الأمر.

إن نقص المحروقات الذي يسبب شل حركة الآليات والخدمات وكذلك اقتراب موسم الحصاد وموضوع الزراعة التي هي بأمس الحاجة في هذه الأيام للري الأمر الذي يؤثر سلباً على المحصول والإنتاج الزراعي وسنكون أمام كارثة حقيقية وخاصة مادة القمح التي هي المورد الأول لتأمين الخبز للشعب؛ لذا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على حكومة دمشق لفك هذا الحصار الجائر بحق الشعب في المقاطعة".

(آ ر/ف)

ANHA