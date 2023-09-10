غضب عارم بسبب فيديو يوثق تعرّض سوريات لاعتداء من قبل عنصريين أتراك

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الافتراضي موجة غضب عارمة، إذ يوثق المقطع المصور، تعرّض 3 سوريات لاعتداء لفظي وجسدي داخل إحدى الحافلات العامة في أزمير، ثالث كبرى المدن في تركيا.

ويظهر في المقطع المصور 3 نساء سوريات كُنَّ على متن حافلة عامة مع أطفالهن، سرعان ما يتعرضن للضرب والعنف المصحوب بألفاظ وشتائم عنصرية من قبل بعض الركاب، ليتم فيما بعد طرد النساء الثلاث وأطفالهن من الحافلة.

وتسبّب الفيديو موجة سخط واسعة على مواقع التواصل الافتراضي، حيث علّق محمد ربيع، أحد رواد موقع إكس (تويتر سابقاً) بالقول: "تركيا ترتكب أشنع الجرائم ضد السوريين في قلب بلادهم التي يحتلها ويقتلهم على الحدود بلا رحمة ويذلّهم في تركيا بأبشع ممارسات العنصرية"، فيما علّق أخر باسم أبو معاذ: "العنصرية الممارسة من قبل الأتراك ليست عشوائية بل ممنهجة من قبل الدولة للتضييق على اللاجئين لتسهيل طردهم".

فيما كتب آخر: "في الوقت الذي توزع فيه تركيا الهراء الفارغ، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أنها باتت البلد الأكثر عنصرية والأكثر كراهية للسوريين خصوصاً".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى تصاعد حدة "حوادث الكراهية" في تركيا، في الفترة الأخيرة، سواء تجاه اللاجئين السوريين أو حتى السياح القادمين من دول عربية.

وتنتشر بكثرة مقاطع مصورة يتداولها رواد منصات التواصل الافتراضي توثق اعتداءات عنصرية لفظية وجسدية بحق بعض السياح العرب في تركيا، ما جعل عدداً كبيراً من الناشطين يطلقون حملات إلكترونية لمقاطعة السياحة في تركيا باعتبار أن ما يجري هو ظاهرة ممنهجة.

(د ع)