فيدان يجهر باستهداف بلاده البنية التحتية في سوريا والعراق

قال وزير خارجية دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان، إن "جميع مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية في العراق وسوريا، وكذلك نقاط الطاقة، أصبحت أهدافاً مشروعة"، خلال مؤتمر صحفي لوسائل إعلام تركية، عقب اجتماعه مع اردوغان.

وتواصل دولة الاحتلال التركي ضرب استقرار المنطقة، عبر استهداف المناطق الحدودية من البلدين مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

وتعمد دولة الاحتلال التركي منذ بدء الأزمة السورية استهداف البنية التحتية في سوريا، حيث أنه في تشرين الثاني من العام الماضي استهداف المنشآت الإنسانية والنقاط والطبية والمرافق الخدمية والتعليمية، والمواقع النفطية في شمال وشرق سوريا، التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية ومخالِفة للقانون الدولي الإنساني.

(د ع)