​​​​​​​والد الطفل عبدو حنيفي الذي بترت ساقه جراء هجوم تركي: وضع ابني حرج

تصريح مصطفى حنيفي (المنحدر من قرية قرموغ شرق مدينة كوباني)، لوكالتنا جاء بعد الهجمات التركية التي طالت مدينة كوباني وريفها الشرقي، وأصيب على إثرها 6 من أفراد عائلته، وفقد فيها ابنه عبدو البالغ من العمر 4 سنوات إحدى ساقيه.

وقال مصطفى حنيفي "كنت جالساً أمام بيتي وكان طفلي يلعب أمام البيت، وفجأة انهالت علينا قذائف المدفعية وسط عائلتي وأصيب على إثرها طفلان و4 نساء من عائلتي".

أكد مصطفى "أن وضع طفله عبدو والذي بترت ساقه حرج وكذلك وضع زوجته وأخته اللتين أصيبتا نتيجة القصف ونقلتا إلى إحدى مشافي مدينة الرقة، وضع زوجة أخي أيضاً وضعها خطر وتم نقلها إلى إحدى مشافي مدينة منبج، وأما زوجة أخي الثاني فإن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج في مستشفى مدينة كوباني، لكن وضع طفلها المصاب البالغ من العمر سنة ونصف خطر نتيجة دخول الشظايا إلى قدمه.

يذكر أن مدينة كوباني تعرضت أمس السبت لقصف عشوائي من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، وأصيب على إثره 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال، واستشهد مواطن من قرية "خانى".

وطال القصف التركي أيضاً قرى تل حاجب، وقرموغ، وكوران، وخاني، وسرزوري وكولتبه الواقعة شرق مدينة كوباني على الحدود مع الجانب التركي.

بدورهم أطلق مستخدمو وسائل التواصل الافتراضي حملة على المواقع هاشتاك (وسم) بعنوان "أنا لست إرهابي أريد قدمي"، وذلك تضامناً مع الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي فقد ساقه نتيجة القصف التركي.

(ن ك/ج)

ANHA