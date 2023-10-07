​​​​​​​تصاعد حدة الاشتباكات والقصف شمال غربي سوريا

قُتل عنصران من قوات دمشق وأصيب آخر بجروح، إثر قنصهم، برصاص مرتزقة "هيئة تحرير الشام" على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وقتل 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، في حصيلة غير نهائية، على خلفية قصف مدفعي، نفذته قوات دمشق، على بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي، وسط معلومات عن وقوع جرحى، حالات بعضهم حرجة.

وقتل أربعة آخرون بينهم طفل، إثر قصف نفذته قوات دمشق، براجمات الصواريخ، على مدينة إدلب.

كما أصيب شخصان بجروح، أحدهما إصابته في منطقة الرأس والآخر في القدم، في بلدة أريحا بريف إدلب، نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

كما قتل عنصر من مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، إثر استهدافه من قبل قوات دمشق، على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

ونفّذ بدوره الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت أطراف مدينة إدلب الغربية، قرب السجن المركزي، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

وقصف قوات دمشق براجمات الصواريخ الطريق الواصل بين دارة عزة وترمانين في ريف إدلب.

(م ش)