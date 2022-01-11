​​​​​​​مجهولون يغتالون طبيباً في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي

أفادت مصادر محلية لوكالتنا "بأن مجهولين أطلقوا النار على الدكتور عبد المفضي ما أدى لوفاته على الفور بالقرب من مشفى الكندي في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي".

وبحسب المصدر" بأن المفضي طبيب جراحة عامة وهو من أبناء بلدة الصالحية التابعة لريف دير الزور الغربي، وينحدر من بلدة الصالحية على الضفة اليمنى لنهر الفرات، حيث استقر في مناطق الإدارة الذاتية بسبب ملاحقة النظام له ولعائلته، وعمل في العديد من المراكز الطبية كطبيب جراحة عامة".

هذا وبدأت قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في حادثتي اغتيال منفصلتين استهدفت الأولى الدكتور عبد المفضي علي بالقرب من مشفى الكندي في بلدة الطيانة شرق دير الزور مساء اليوم، والثانية في مخيم الهول، حيث اغتالت خلايا تابعة لداعش المسعف في الهلال الأحمر الكردي باسم محمد محمد، حيث أقدم مسلحون قدّموا أنفسهم كمرضى على الدخول لنقطة طبية عائدة للهلال الأحمر الكردي وأطلقوا النار عليه وفقد على إثرها المسعف باسم محمد حياته.

(ل)

ANHA