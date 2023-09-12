​​​​​​​إصابة طفلين في انفجار ناجم عن مخلّفات القصف التركي

أصيب طفلان في منبج شمال وشرق سوريا، جراء انفجار مقذوف من مخلّفات قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2023-09-12T09:52:00 منبج

أفاد مراسلنا من مدينة منبج، بأن طفلين ممن كانوا يرعون أغنامهم بمحيط قرية الجراد في الريف الشمالي لمدينة منبج، أصيبا جراء انفجار مقذوف من مخلّفات القصف التركي ومرتزقته على المنطقة.

وأكد مراسلنا إصابة كل من "مواس حسين المصطفى، وإياد محمد خير المصطفى"، بإصابات خفيفة، ويخضعان للرعاية الصحية في المدينة حالياً.

ويتعرض الريف الشمالي لمدينة منبج لقصف مدفعي شبه يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وتصاعدت الهجمات على المدينة منذ الأول من أيلول الجاري، أسفر عن استشهاد 5 مواطنين، وإصابة أكثر من 7 آخرين، وفقاً لما وثقته وكالتنا.

(أم)

ANHA

 

 


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