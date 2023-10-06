​​​​​​​القصف التركي يطال أكثر من 40 موقعاً حيوياً في شمال وشرق سوريا

صعّدت دولة الاحتلال التركي، أمس الخميس، هجماتها ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث قصفت منشآت خدمية وحيوية، ووثّق مراسلونا هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الخميس وحتى لحظة إعداد الخبر، كالتالي:

* قصف طيران دولة الاحتلال التركي مزارع "مشيرفة حمة"، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وتل تمر، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح.

* قصفت مسيّرة تركية سيارة مدنية على طريق مشيرفة ـ الحسكة، أسفر عن ضحايا.

* قصف جيش الاحتلال التركي محطة حمة في مدينة الحسكة عدّة مرات.

* قصف الطيران الحربي التركي محيط مخيم واشو كاني الواقع غرب مدينة الحسكة، الذي يأوي مهجري سري كانيه، أكثر من 5 مرات متتالية.

* قصفت مسيّرة للاحتلال التركي قرابة الساعة الـ 11.30 قرية الطويلة في الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

* قصفت مسيّرة للاحتلال التركي مكاناً بالقرب من محطة تحويل المياه في قرية الركّبة الواقعة جنوبي ناحية تل تمر بمسافة 10 كم على طريق الحسكة، أسفر عن وقوع أضرار مادية.

* قصفت مسيرة للاحتلال التركي محطة تحويل كهرباء "السد الغربي"، التي تغذي أجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

مقاطعة قامشلو

* قصفت دولة الاحتلال التركي قرابة الساعة الـ 10.45 محيط سد جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، وألحق أضراراً مادية.

* قصف جيش الاحتلال التركي قرابة الساعة الـ 11.00 قرية تل حبش، 3 كم جنوبي ناحية عامودا، استشهد على أثره 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجرح اثنان آخران.

* استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي موقعاً للنفط بالقرب من قرية كرداهول جنوب غرب ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

* قصفت طائرة تابعة للاحتلال التركي محطة نفط آل قوس في قرية آل قوس بريف ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو.

* قصفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي محطة سعيدة النفطية في ريف ناحية تربه سبيه.

* قصف الطيران المسيّر محطة الزاربة النفطية في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

* قصفت مسيّرة تركية موقعين في مدينة قامشلو بالقرب من طريق الحزام شمالي المدينة، استهدف خلاله محطة للكهرباء في حي جرنك (محولة القدرة الثانية للمحطة الشمالية).

* قصفت دولة الاحتلال التركي محطة الكهرباء التي تغذي ناحية عامودا في إقليم الجزيرة.

* قصف جيش الاحتلال التركي محطة عودة للغاز الواقعة شرق ناحية تربه سبيه بالطائرات المسيّرة.

* قصفت مسيّرة لجيش الاحتلال التركي قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

* قصف جيش الاحتلال التركي مدرسة قرية داد عبدال ونقطة لقوات حكومة دمشق في قرية البوبي وقرية الأسدية في زركان.

* وفي منتصف الليل تعرضت عشرات المناطق الحيوية لقصف مكثف للاحتلال التركي، حيت تعرضت موقع للإنشاءات على الحزام الشمالي في مدينة قامشلو للقصف بغارتين، وفي تربه سبيه تعرض حقل عودة للغاز وموقع بالقرب من قرية ليلان وموقع آخر شرق الناحية لقصف مكثف بالطائرات الحربية.

وفي ديرك تم قصف محطة الكهرباء في قرية تقل بقل، كما تعرضت محطة الكهرباء في قرية سيكركا درعو في ريف ناحية كركي لكي لقصف بطائرة حربية.

وفي ناحية جل آغا تعرضت محطة آل قوس النفطية أيضاً للقصف وفي عامودا استهدف الاحتلال التركي قرية خربي خوي في الريف الجنوبي للناحية، ومعملاً للجليد في بلدة كرباوي بمقاطعة قامشلو.

إقليم الفرات

* قصفت الطائرات المسيّرة التركية قرابة الساعة الـ12.31، ورشة لتصليح سيارات في قرية "قصف" جنوب غربي ناحية صرين الواقعة جنوبي مدينة كوباني، بثلاثة قذائف.

* قصفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي دراجة نارية على الطريق الدولي في قرية خراب عشك جنوب شرق مدينة كوباني بـ 45 كم. استشهد على أثره مواطنان.

*قصفت دولة الاحتلال التركي في الساعة 15.10، قرية صيدا شمال ناحية عين عيسى بالرشاشات الثقيلة.

عفرين والشهباء

* قصفت مسيّرة لجيش الاحتلال التركي بضربتين نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصرها.

* شن جيش الاحتلال التركي قصفاً على قرية زيوانة في الشهباء بالأسلحة الثقيلة.

* قصف الاحتلال التركي محيط ناحية تل رفعت للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

* قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز والمنطقة الواقعة بين قريتي دير جمال وزيارة في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

* قصف جيش الاحتلال قرى؛ مياسة، وكوندي مزن، وكالوتيه، وحرش صوغانكه، وبينة في ناحية شيراوا، وقرى مرعناز، وشوارغة، وكشتعار، في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة بشكل عنيف، بالأسلحة الثقيلة.

* قصفت طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي، قرية مالكية في ريف عفرين المحتلة، في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس.

منبج

قصف جيش الاحتلال التركي قرى "حمام، وتوخار، وهوشرية، عوون الدادات، ودندنية، والصيادة". شمال منبج، في الساعة 00.17، وحسب المعلومات استشهد وجرح عدد من المواطنين.

وادى القصف وفق لتقاطع المعلومات في بيان قوى الأمن الداخلي الأخير، وما رصده مراسلونا إلى استشهاد 6 مواطنين، وجرح 12 آخرين، واستشهاد 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجرح اثنين آخرين.

(ي م)