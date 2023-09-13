​​​​​​​300 قذيفة سقطت على قرى ناحية تل تمر

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على قرى ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة خلال الأسابيع الماضية، واستخدم شتى صنوف الأسلحة الثقيلة، بالإضافة للمسيّرات.

رصد مراسل وكالتنا إحصائية هجمات دولة الاحتلال التركي منذ مطلع شهر آب إلى 12 أيلول، بالاعتماد على مصادر عسكرية ميدانية.

فقد استهدف الاحتلال التركي منذ مطلع آب، جميع القرى المتاخمة لخطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث تم استهداف كل من قرى (العبوش والشيخ علي والدردارة في الجهة الشمالية لمركز ناحية تل تمر)، بالإضافة إلى استهداف (أم الكيف وتل طويل وتل جمعة وتل كره بيت والدشيشة غربي الناحية)، واستهداف قرى (الطويلة وتل اللبن ومزرعة شويش والكوزلية وأم الخير جنوب غرب الناحية).

وأصيب نتيجة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية العبوش، 6 مدنيين وهم (حسين علي حميرة، وعبد الباقي سيد علي، وماهر حسين حميرة، وبسام حميد عكلة وعبد الكريم دحام)، فيما أصيب دحام أحمد محمد في قرية أم الكيف، وفقد أكثر من 5 عناصر لقوات حكومة دمشق حياتهم نتيجة الاستهدافات والهجمات البرية التي طالت قرى ناحية تل تمر.

وتصاعدت الهجمات التركية على قرى ناحية تل تمر، بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في 27 آب، ضد خلايا داعش والعناصر الإجرامية في دير الزور.

وفي 3 أيلول، شنّ مرتزقة الاحتلال التركي هجمات برية على قرى ناحية تل تمر، لتندلع على أثرها اشتباكات قوية بين قوات مجلس تل تمر العسكري ومرتزقة الاحتلال الذين أُجبروا على الفرار والعودة إلى نقاط انطلاقهم بعد تكبّدهم خسائر فادحة على يد قوات مجلس تل تمر العسكري.

وحسب مصدر عسكري، فإن أعداد قتلاهم تجاوز الـ 25 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المصابين الـ 20 مصاباً.

كما شنت دولة الاحتلال التركي 8 هجمات عبر الطائرات المسيّرة، ركّز أحدها على نقطة لقوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى استهداف سيارة مدنية اقتصرت أضرارها على المادية فقط، فيما أوضح مصدر عسكري أن تلك الهجمات لم تتسبّب بأضرار في صفوف قواتهم.

وحسب المصدر العسكري، فإن الاحتلال التركي استهدف قرى ناحية تل تمر بأكثر من 300 قذيفة مدفعية وهاون منذ بداية شهر آب وحتى اليوم.

وأكد المصدر العسكري أن هذه الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ناحية تل تمر، تُعدّ الأعنف منذ بداية العام الجاري.

(م ح)

ANHA